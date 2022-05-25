Москва, , 15:28 — REGNUM Исключая из мировой торговли основных поставщиков рынка продовольствия, американские власти провоцируют мировой голод. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявила доцент базовой кафедры экономического анализа и корпоративного управления производством и экспортом высокотехнологичной продукции РЭУ им. Г. В. Плеханова Дарина Сизова. Так она прокомментировала прогнозы Financial Times о том, что мировой экономике угрожает рецессия — в том числе из-за действия властей США.

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«Стоит заметить, что, помимо сохранения своих внутренних экономических проблем, американские власти провоцируют мировой голод, исключая из мировой торговли основных поставщиков рынка продовольствия, — сказала Сизова. — Последствия таких усилий наблюдаются уже сейчас через кратный рост цен на определенные виды продуктов как в самих Штатах, так и в Европе. Но в перспективе конца лета-осени 2022 года дефицит продуктов может затронуть и весь мир, а наиболее уязвимые (то есть необеспеченные) экономики могут ощутить и реальный голод. И если США и Европа не остановятся в своих попытках давления на экономику России, то избежать негативного сценария среднесрочной перспективы вряд ли удастся».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что Германии не удалось вытянуть всю экономику ЕС только собственными силами.

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