Москва, 25 мая, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Отложенный эффект санкций не окажет на Россию шокового воздействия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Наталия Ковалева.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Безусловно, существует угроза отложенного эффекта санкций. Эксперты говорят об осени 2022 года. Но он НЕ будет носить шоковый характер и в той или иной степени преодолеваем, — убеждена Ковалева. — Международная кооперация России с западными партнерами сейчас заморожена, торговые цепочки переориентируется на другие каналы поставок и продаж, они постепенно восстанавливаются. Предпринимаются меры по поддержке бизнеса и населения».

Кроме того, рассуждая о том, почему российская экономика оказалась крепче, чем рассчитывали на Западе, Ковалева отметила прочность платежной системы России, которая к настоящему моменту позволяет в полном объеме проводить платежи и расчеты на территории РФ.

«Одновременно и банковская система продемонстрировала финансовую устойчивость, — сказала Ковалева. — Если отдельные банки и сталкиваются с угрозой потери финансовой устойчивости, в этом случае они могут обратиться за помощью к Банку России, в распоряжении которого имеется широкий спектр мер поддержки и финансового оздоровления. В целом на настоящий момент уровень надежности банковской системы России достаточен, и у Банка России имеются инструменты и механизмы для ее поддержания».

По ее словам, запас прочности банковской системы, сформировавшийся в период пандемии, частично подготовил российские банки к новым «потрясениям».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб заявил, что российская экономика в целом и платежные системы в частности хорошо адаптируются к новым условиям.