Москва, , 15:09 — REGNUM Экономика РФ нуждается в снижении ключевой ставки Банка России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявила декан юридического факультета финансового университета при правительстве РФ Гульнара Ручкина.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как правило, ключевую ставку снижают в период замедления экономики, чтобы взбодрить рынок. Ключевая ставка — это минимальный процент, под который Банк России выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Получив кредит у ЦБ, банки дают кредиты компаниям и розничным потребителям уже под собственный процент, который чуть выше процента ЦБ РФ. Снижение ключевой ставки делает деньги более дешевыми для коммерческих банков. Коммерческие банки, в свою очередь, снижают ставки по кредитам и депозитам. Так, с помощью ключевой ставки Банк России может влиять на экономику страны», — сказала Ручкина.

По ее словам, ввиду постепенного снижения инфляции в России, также постепенно будет опускаться ключевая ставка ЦБ РФ.

«Уже в июне 2022 года базовая ставка снизится до 13%, осенью ожидается снижение до 12%, а к концу 2022-го и началу 2023-го возможно снижение до 11%», — предположила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ручкина объяснила, почему ЦБ РФ будет понижать ключевую ставку.

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