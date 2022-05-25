Самара, , 15:10 — REGNUM Делегация из Саратова посетила технопарк «Жигулевская долина» в Самарской области. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

Сотрудничество

Следите за развитием событий в трансляции: «Мировой кризис и провал санкционного давления на Россию — трансляция»

Сообщается, что власти Самарской и Саратовской областей намерены расширять торгово-экономические связи, вести поиск новых поставщиков, партнеров и клиентов, в том числе и в сфере импортозамещения.

«Мы регулярно организуем бизнес-миссии наших предпринимателей в другие регионы, дружественные страны и принимаем коллег на самарской земле. Такие встречи дают возможность познакомиться с работой инфраструктуры поддержки бизнеса, инновационной экосистемы, обменяться опытом и идеями и наладить партнерские взаимоотношения», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

В «Жигулевской долине» бизнесмены из Саратова встретились с руководством и резидентами технопарка. Также прошли и встречи между резидентами и участниками бизнес-миссии, в ходе которых был намечен план дальнейшего взаимодействия между регионами по некоторым направлений.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области намерены создать сеть логистических парков.