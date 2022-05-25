Калачевский район, Волгоградская область, 25 мая, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Автомобиль «Лада Гранта» 25 мая попал в ДТП со скоростным поездом № 273 Северобайкальск — Имеретинский Курорт на железнодорожном переезде станции Мариновка в Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Приволжской железной дороги.

(сс) glompie Железнодорожный переезд

Водитель Лады около 05:30 выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояние до автомобиля было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

На движение пассажирских поездов ДТП не повлияло.