Москва, , 14:55 — REGNUM Министерство финансов России продолжит исполнение государственных долговых обязательств, выплаты будут осуществляться в рублях. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе министерства.

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Отмечается, что решение Минфина США об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по российскому государственному долгу ущемляет в первую очередь права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты и подрывают доверие к западной финансовой инфраструктуре.

«Минфин России как ответственный заемщик подтверждает готовность продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств», — сообщили в пресс-службе Минфина.

В ведомстве добавили, что отказ в продлении указанной лицензии делает невозможным продолжение обслуживания государственного внешнего долга в долларах, выплаты будут осуществляться в рублях с возможностью их последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства через Национальный расчетный депозитарий (НРД) в качестве платежного агента.