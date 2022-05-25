Минск, , 14:50 — REGNUM Вынесенный Гродненским областным судом приговор в отношении гражданки России Софьи Сапеги, которая ранее была осуждена на шесть лет тюремного заключения, вступил в силу. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба Верховного суда Белоруссии в своем телеграм-канале.

Софья Сапега Цитаата из видео на YouTube

«Приговор Гродненского областного суда от 6 мая 2022 года в отношении Сапеги не обжалован и вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

При этом ранее Сапега была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды и о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, которые повлекли вред потерпевшим. Она была приговорена к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков заявил, что в результате введенных странами Запада санкций и конфликта на Украине в 2022 году выручка Белоруссии от экспорта может снизиться на 30%, эти потери оцениваются в $14 млрд.