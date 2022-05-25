София, 25 мая, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Парламент Болгарии большинством голосов одобрил проект создания единого реестра лиц трудоспособного возраста в стране, которые не имеют постоянного места работы или учебы. Об этом 25 мая сообщает БНР.

Болгария

Согласно официальной информации, принятый документ является поправкой к закону «О содействии занятости» и призван облегчить безработным гражданам поиски «стабильного заработка». При этом сообщается, что информация, содержащаяся в указанном реестре, будет закрытой: ее услугами смогут пользоваться Агентство занятости, министерство образования и минрегионразвития, а также службы социальной помощи.

Целевая аудитория соответствующих списков — граждане Болгарии в возрасте от 16 до 65 лет.

Напомним, в настоящее время в Болгарии насчитывается более 900 тыс. безработных. Из них нигде не учится и не трудится 170 тыс. человек.