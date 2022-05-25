Москва, , 14:44 — REGNUM В современных условиях и политики исключения России из всех процессов, наша страна должна позаботиться о себе и своих кадрах, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова Инга Корягина.

Студенты Наталия Николаева © ИА REGNUM

«Правительство РФ анонсировало множество импортозамещаюших проектов во всех областях развития нашей страны. Для их реализации нужны грамотные и квалифицированные кадры.

За время реализации Болонской системы с 2005 года в России накоплен свой опыт ее реализации: студент, закончивший бакалавриат, вынужден доучиваться ещё два года в магистратуре.

Чтобы иметь возможность получить достойное место работы. Советская пятилетняя система подготовки специалиста была целостной, лаконичной, доступной и фундаментальной.

С таким универсальным образованием выпускник мог найти себя в любой сфере жизни и чувствовать себя уверенно», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российский министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что болонская система образования себя изжила, России пора отказываться от неё.

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