Москва, , 14:37 — REGNUM Из порта в Мариуполе после проведенного там разминирования смогли выйти пять иностранных судов. Об этом 25 мая рассказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Морской торговый порт в Мариуполе Mtu.gov.ua

«24 мая российские саперы разминировали порт в Мариуполе, специалисты Черноморского флота транспортировали из фарватера затопленный так называемыми азовцами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — то есть представителями националистических батальонов — украинский пограничный сторожевой корабль. В результате пять иностранных судов смогли выйти в море», — сказала она.

Также Захарова отметила, что США и их союзники по НАТО делают все, чтобы максимально затянуть ход военных действий и сделать конфликт как можно более кровопролитным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко заявила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не реагирует на проблемы, связанные с оказанием медицинской помощи жителям Луганской Народной Республики.