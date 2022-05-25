Москва, 25 мая, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Для того чтобы стимулировать рост рождаемости, нужно делать упор не только на поддержку многодетных семей, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 25 мая, комментируя высказывания вице-премьера Татьяны Голиковой.

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Как сообщалось ранее, Голикова заявила, что национальной идеей России является многодетная семья, а власти направляют все усилия для создания благоприятных условий для рождения и воспитания детей.

«Основные усилия руководства России в области внутренней политики действительно должны быть направлены сегодня на преодоление глубочайшего демографического кризиса. Русский народ, составляющий основу российской политической нации, по сути дела вымирает. Неблагополучно с рождаемостью и у большинства других народов нашей страны.

Итак, рождаемость надо повышать. Но достаточно ли для этого только сделать упор на поддержку многодетных семей? Нет, естественно! Таких семей, таких родителей-подвижников, которым надо, конечно, в ноги поклониться, у нас в стране относительно мало. Многие семьи вообще не имеют детей, большинство имеет только одного ребёнка и остановилось на этом. Надо досконально разобраться, почему эти наши сограждане не хотят рожать. Надо поддержать саму идею ориентированного в будущее семейного счастья!

Думаю, что дело тут не только в материальных факторах, хотя они и играют очень большую роль. До последнего времени, как мне это видится, не хватало моральных стимулов для продолжения своего рода: рожать малыша в страну, которая хочет видеть себя частью вымирающего западного мира? Сегодня будущее России видится в более благоприятном свете. Мы, наконец, становимся самими собой. Мы отказываемся от оглупляющей и развращающей западной системы образования и детского воспитания. Мы подняли на щит патриотические ценности, освобождаемся от деградировавшей части элиты…

Уверен, что желание рожать детей будет усиливаться, и его надо поддержать, на мой взгляд, не столько в отношении многодетных семей, сколько для семей, которые вообще не имеют детей или имеют одного ребёнка. Об этом говорят многие исследователи, прорабатывающие стратегии России на будущее. Надеюсь, правительство их услышит. Многодетная семья — это замечательно, но много семей хотя бы с одним ребёнком — это уже хорошо, а с двумя — ещё лучше. Пока хотя бы так», — отметил Михаил Демурин.