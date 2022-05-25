Москва, 25 мая, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Развитие транспортной инфраструктуры Ленинградской области, по оценкам местных властей, требует порядка 100 млрд рублей, сообщает 25 мая издание «Деловой Петербург».

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

Такую цифру обозначил во время презентации проекта развития транспортной инфраструктуры на Днях Ленобласти в Совете Федерации РФ в Москве заместитель председателя правительства Ленобласти по топливно–энергетическому комплексу Сергей Харлашкин. По его словам, несмотря на то, что Ленобласти уже одобрили инфраструктурные кредиты из федерального бюджета на 10,9 млрд рублей в 2022–2025 годах, которые пойдут на дорожные проекты, региону нужна ещё поддержка: и материальная, и моральная.

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Чиновник напомнил, что в области реализуется сразу же несколько крупных дорожных проектов. Так, по территории Ленобласти пройдут пятый и шестой этапы ШМСД, которая свяжет ЗСД и КАД Петербурга с трассой «Кола». В связи с высокой стоимостью объекта предусматривается его реализация в форме концессионного соглашения.

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«В настоящее время ведутся переговоры с потенциальным инвестором — ООО «ВТБ Инфраструктурный Холдинг». Укрупнённая стоимость создания, по данным ГК «Автодор», в текущих ценах — 77,7 млрд рублей», — сказал региональный чиновник отметив, что также рассматривается следующий вариант финансирования: 68% затрат (52,8 млрд рублей) — Российская Федерация (прямые субсидии Ленобласти), 25% затрат — Ленинградская область (в форме инфраструктурного бюджетного кредита), 7% затрат — средства инвестора (сбор платы за проезд).

В 33 млрд рублей обойдутся два трамвайных маршрута, которые соединят Всеволожск и Новосаратовку со станциями метро в Петербурге. Необходимость в этом сообщении в регионе очень высока, так как оба населенных пункта активно застраиваются и нуждаются в дополнительном транспортном сообщении с городом, куда многие местные жители ежедневно отправляются на работу и учебу и обратно. При этом, как отмечает издание, в правительстве Ленобласти, на федеральные деньги по трамвайным проектам власти сильно не рассчитывают, лимит по кредитам регион почти исчерпал и в классическую концессию ввязываться не хочет. Поэтому ставку делают на петербургский ГУП «Горэлектротранс».

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Кроме того, в Ленобласти остро стоит вопрос высоковольтными линиями электропередачи. При строительстве обхода Мурино слева в створе Гражданского проспекта с подъездом к перспективному транспортно–пересадочному узлу (ТПУ) «Девяткино» и выходом на Токсовское шоссе выяснилось, что участок новой дороги проходит параллельно охранной зоне сетей ВЛ 330 кВ, принадлежащих ПАО «ФСК ЕЭС». Изменение плана строительства приведет к том, что придется либо выносить, либо каблировать сети, что многократно увеличит стоимость реализации проекта.