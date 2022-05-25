Доха, 25 мая, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Ливана Бассам Мавлави встретился со своим катарским коллегой шейхом Халидом бин Халифой Аль Тани в Дохе. Об этом 25 мая сообщает Lebanon 24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

По данным журналистов, в ходе переговоров обсуждалось сотрудничество между двумя странами. В частности, глава МВД Катара заявил о том, что его страна окажет Ливану поддержку в преодолении финансового кризиса.

«В Дохе я имел честь встретиться с премьер-министром и министром внутренних дел Катара шейхом Халидом бин Халифой Аль Тани, который подчеркнул, что его страна поддерживает Ливан. В свою очередь, я отметил глубину отношений, связывающих Ливан с арабскими государствами Персидского залива, и подчеркнул решимость ливанцев работать на возрождение нации после кризиса», — цитирует Lebanon 24 заявление Мавлави.