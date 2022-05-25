Не все в ЕЦБ согласны с ужесточением кредитной политики — Bloomberg
Франкфурт-на-Майне, Германия, 25 мая, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Европейский центральный банк не должен стремиться слишком сильно повышать процентные ставки, пока экономика еврозоны демонстрирует признаки неустойчивости, заявил член Исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта, сообщает 25 мая Bloomberg.
«Если мы в ситуации, когда потрясения ухудшают экономические перспективы, неопределенность высока, а объем производства все еще ниже потенциального уровня, то для закрепления инфляции на уровне 2% потребуется постепенно отказаться от стимулирования, так чтобы стимул сокращался со временем, но не исчез внезапно», — заявил Панетта, выступая во Франкфурте.
Панетта предупреждает, что стремление ЕЦБ к нейтральной ставке рискует навредить евроэкономике.
Эти высказывания, по-видимому, представляют собой ответ одного из известных «голубиных» представителей ЕЦБ на ряд «ястребиных» комментариев о необходимости более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики.
Обсуждая вопрос, когда начинать повышение ставок, руководство ЕЦБ в то же время рассматривает вопрос о том, насколько их следует повышать. Мнение Панетты расходится с мнением председателя ЕЦБ Кристин Лагард, высказавшейся недавно о перспективе ужесточения мер для установления такого нейтрального уровня стоимости кредита, который не ограничивает и не стимулирует экономику.
Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало 24 мая сказал в интервью Bloomberg Television, что «мы, вероятно, должны идти к нейтральной ставке до следующего года», и тогда уже решать, повышать ли ставку и далее.