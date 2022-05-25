Москва, , 14:21 — REGNUM Ограничительные меры в отношении иностранного капитала, работающего в России, может создать новые риски для сотрудничества и с тем бизнесом, который не связан с недружественными странами. Об этом 25 мая заявил заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин в ходе отчёта в Госдуме.

Алексей Кудрин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ещё бы обратил внимание на то, что Россия будет широко взаимодействовать с другими странами: не только недружественными, но другими, которые сегодня готовы к взаимодействовать», — заявил Кудрин.

«У них не должно быть ощущения, что есть политические риски по обращению к нашим компаниям, по компаниям, которые работают на территории. Возникает дополнительная оценка рисков со стороны любых компаний любых стран, когда принимаются такие меры. Поэтому они должны быть очень взвешены, очень выверены. В каких-то случая, я согласен, какие-то меры требуются. В данном случае давайте проанализируем. Мы, как Счетная палата, готовы это сделать», — указал он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что закон 1994 года, предполагающий соглашение о разделе продукции, из-за которого были предоставлены беспрецедентные меры поддержки бизнесу Японии, Англии и Нидерландов, позволяет теперь последним получать большие доходы от проекта «Сахалин-2» даже на фоне санкций.

Читайте ранее в этом сюжете: Кудрин призвал не связывать бизнес с политикой недружественных стран