В Испании назвали регионы с наилучшим уровнем медицины
Мадрид, 25 мая, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Мурсия, Каталония и Канарские острова являются регионами с наихудшим уровнем медицинского обслуживания. Об этом говорится в отчёте Федерации ассоциаций по защите общественного здравоохранения Испании, пишет агентство EFE.
Испанская улочка
В отчёте отмечается «общее ухудшение» системы здравоохранения из-за «отсутствия инвестиционных усилий».
При этом Страна Басков, Наварра и Астурия относятся к автономным областям с наилучшим медицинским обслуживанием. Именно эти три автономных сообщества являются единственными во всей Испании, где бюджет здравоохранения на душу населения составляет более 1900 евро.