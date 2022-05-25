Мадрид, 25 мая, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Мурсия, Каталония и Канарские острова являются регионами с наихудшим уровнем медицинского обслуживания. Об этом говорится в отчёте Федерации ассоциаций по защите общественного здравоохранения Испании, пишет агентство EFE.

Испанская улочка

В отчёте отмечается «общее ухудшение» системы здравоохранения из-за «отсутствия инвестиционных усилий».

При этом Страна Басков, Наварра и Астурия относятся к автономным областям с наилучшим медицинским обслуживанием. Именно эти три автономных сообщества являются единственными во всей Испании, где бюджет здравоохранения на душу населения составляет более 1900 евро.