Айбак, Афганистан, 25 мая, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Двое шахтёров погибли от отравления газом на угольной шахте в Дарайе-Суфе афганской провинции Саманган. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Инцидент произошёл поздно вечером во вторник, 24 мая. Шахтеров звали Саид Исмаил Рошан и Саид Яхья Хашеми. Они отравились в шахте, надышавшись ядовитыми газами.

Сообщения о гибели шахтеров в Дарайе-Суф неоднократно публиковалась в СМИ. Однако до сих пор там не уделялось должного внимания безопасности шахтёров.