Барселона, Испания, , 14:13 — REGNUM Парламент Каталонии одобрил инициативу о рассмотрении в срочном порядке законопроекта об использовании официальных языков в неуниверситетском образовании. Об этом пишет агентство EFE.

Каталония Mutxamel

Законопроект может быть утверждён уже 27 мая.

Документ был разработан каталонскими политическими организациями «Вместе мы можем» (En Comú Podem), «Левые республиканцы Каталонии» (Esquerra Republicana de Catalunya), Социалистической партией Каталонии (Partit dels Socialistes de Catalunya, ответвление от общеиспанской PSOE) и «Вместе за Каталонию» (Junts per Catalunya).

Накануне партии достигли соглашения о продвижении нового закона, который подтверждает каталанский язык как «язык общения» в школах, признавая при этом испанский язык как язык «использования в учебных программах», не устанавливая процентных соотношений и оставляя право принятия решений за образовательными центрами.

Глава Женералитата Пере Арагонес отрицает, что новый законопроект представляет собой «атаку на судебную власть», поскольку он отвечает демократическому принципу «разделения властей».