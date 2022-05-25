Сеул, , 14:03 — REGNUM Заместитель командующего войсками Южной Кореи и США генерал Ким Сын Гём назначен главой Объединенного комитета начальников штабов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сообщается, что о назначении было объявлено спустя несколько часов после того, как КНДР осуществила запуск трёх ракет в сторону Японского моря.

Известно, что генерал займет данный пост, если его кандидатуру утвердит Национальное собрание (парламент) страны. Дата слушаний по утверждению кандидатуры ещё не названа.

В случае назначения Ким Сын Гём заменит на посту председателя Объединённого комитета начальников штабов генерала Вон Ин Чхоля.