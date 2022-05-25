Стокгольм, , 13:55 — REGNUM Правительство Швеции выделит дополнительные 130 миллионов евро для постройки новых комплексов на военной базе в Хальмстаде, чтобы иметь возможность внедрить американскую систему ПВО Patriot. Об этом 24 мая сообщил телеканал SVT.

Шведский солдат Brindefalk

«Это является долгожданным решением. Это абсолютно необходимая мера для завершения внедрения новых возможностей по противовоздушной обороне», — заявил на пресс-конференции командир полка противовоздушной обороны в Хальмстаде Микаэль Бек.

Согласно информации SVT, решение о выделении дополнительных средств было принято в связи с накалившейся ситуацией в области безопасности на европейском континенте.

Совсем недавно, в ноябре 2021 года, военная база в Хальмстаде получила американскую роботизированную систему Patriot, которая была приобретена за 1 миллиард евро.