Лондон, , 19:29 — REGNUM Министр финансов Великобритании Риши Сунак отказывается уступать требованиям профсоюза железнодорожников о повышении заработной платы, в то время как премьер-министр Борис Джонсон настаивает на заключении сделки, чтобы предотвратить забастовку, сообщает 25 мая газета The Telegraph.

Железная дорога

Представители железнодорожников утверждают, что казначейство не станет нарушать ограничение по заработной плате в государственном секторе ради того, чтобы избежать крупнейшей железнодорожной забастовки за 30 лет.

Профсоюз железнодорожного, морского и иных видов транспорта вечером 24 мая проголосовал за приостановку движения поездов летом 2022 года. Профсоюз требует нового соглашения о зарплате и протестует против реформы железных дорог.

Премьер-министр выступает за то, чтобы поддержать предложение повысить заработную плату примерно на 5% для десятков тысяч работников железных дорог, дабы выйти из создавшегося тупика.

В апреле повышение заработной платы в государственном секторе было ограничено 2 процентами с допустимым повышением до 3% при условии, что это приведет к «росту производительности».

Казначейство же во главе с Риши Сунаком противится выполнению требований железнодорожников, указывая, что особое исключение для железных дорог, скорее всего, вызовет недовольство со стороны медсестер, врачей и учителей.

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