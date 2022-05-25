Лондон, 25 мая 2022, 19:29 — REGNUM Министр финансов Великобритании Риши Сунак отказывается уступать требованиям профсоюза железнодорожников о повышении заработной платы, в то время как премьер-министр Борис Джонсон настаивает на заключении сделки, чтобы предотвратить забастовку, сообщает 25 мая газета The Telegraph.

Железная дорога
Железная дорога

Представители железнодорожников утверждают, что казначейство не станет нарушать ограничение по заработной плате в государственном секторе ради того, чтобы избежать крупнейшей железнодорожной забастовки за 30 лет.

Профсоюз железнодорожного, морского и иных видов транспорта вечером 24 мая проголосовал за приостановку движения поездов летом 2022 года. Профсоюз требует нового соглашения о зарплате и протестует против реформы железных дорог.

Премьер-министр выступает за то, чтобы поддержать предложение повысить заработную плату примерно на 5% для десятков тысяч работников железных дорог, дабы выйти из создавшегося тупика.

В апреле повышение заработной платы в государственном секторе было ограничено 2 процентами с допустимым повышением до 3% при условии, что это приведет к «росту производительности».

Казначейство же во главе с Риши Сунаком противится выполнению требований железнодорожников, указывая, что особое исключение для железных дорог, скорее всего, вызовет недовольство со стороны медсестер, врачей и учителей.

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