Кабул, , 13:45 — REGNUM Крестьяне в афганских провинциях Бамиан и Дайкунди жалуются на засуху, заявляя, что вода в каналах высохла, и местные жители с трудом получают даже питьевую воду. По официальным данным, от засухи пострадало около 100 000 семей. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Засуха Пресс-служба минсельхоза Удмуртии

Более 80% населения центральной части Афганистана занимается сельским хозяйством и животноводством, зарабатывая средства к существованию за счёт этих двух секторов, но нынешняя засуха поставила под угрозу заработки этих семей.

Рахим, житель местности Каризак уезда Шибар провинции Бамиан, рассказал Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), что в этом году была сильная засуха, высохли пруды и родники, а посевы погибли.

«В истории никогда не было такой засухи, нет воды для полива, люди с трудом находят питьевую воду, — сказал он. — Если людям не помочь, они будут вынуждены уехать».

Рахим говорит, что если правительство и институты талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не помогут местному населению, крестьяне будут вынуждены массово переселяться в другие районы страны или даже в соседние государства.

Прогнозируется, что недоедание, нехватка питьевой воды и падёж скота из-за отсутствия кормов станут наиболее серьёзными последствиями засухи в Бамиане.

К примеру, премьер-министр Австралии в 2016–2019 гг. Малкольм Тернбулл, имея в виду засуху в штате Новый Южный Уэльс, говорил: »Теперь мы стали страной засухи». Этот штат производит четверть сельскохозяйственной продукции страны. И в Австралии был принят закон, согласно которому фермерам в регионе была предоставлена помощь на сотни миллионов долларов, включая психологическую.

Жители провинции Дайкунди также жалуются, что из-за нехватки воды урожай в этом году резко сократится.

Азиз Шафак, житель провинции Дайкунди, рассказал, что прошлой зимой было мало снега, а этой весной не было дождей, что вызвало засуху и нехватку воды.

«Из-за отсутствия дождей в этом году засуха сильнее, чем в предыдущие годы, и у большинства крестьян возникли большие проблемы», — добавил он.

Забихулла, глава отдела сельского хозяйства и животноводства провинции Бамиан, говорит, что около 100 000 семей пострадали от засухи.

«Поля также постигли болезни растений», — сказал он.

По его словам, местная администрация во взаимодействии с различными учреждениями раздаст 677 тонн пшеницы крестьянам по принципу «работа за еду», чтобы не допустить массовых переселений. Эксперты говорят, что если крестьянам центральных районов не будет оказана помощь, это будет иметь тяжёлые последствия.

«Чтобы предотвратить такую ситуацию в ближайшие годы, необходимо принять меры по созданию пастбищ и садов, посадить саженцы плодовых и неплодоносящих деревьев, создать водные каналы и водосбросы», — говорит Саид Абдул Вахаб Фирузи, эксперт по сельскому хозяйству.

Засуха постигла жителей Афганистан в то время, когда они страдают от нищеты и голода из-за политического кризиса и экономического коллапса. Данные ООН показывают, что половина населения Афганистана голодает.