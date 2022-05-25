Кишинёв, 25 мая, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Члены Партии социалистов Молдавии и её сторонники 25 мая вышли на акцию протеста возле следственного изолятора (СИЗО) в Кишинёве, где содержится бывший президент республики, почётный председатель ПСРМ Игорь Додон. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Партия Социалистов Республики Молдова Протесты в Кишиневе

Перед этим протестующие провели митинг возле парламента страны, а потом прошли маршем по центру столицы. Они вышли с лозунгами «Мы за справедливое правосудие!», «Нет диктатуре!». Участники акции также требуют отставки правительства и президента Майи Санду.

«Когда наш лидер Игорь Додон начал говорить, что происходит с государственностью, с традиционными ценностями, с украденным миллиардом, то они из трусости, из страха пошли на этот шаг. «Закрыли» нашего лидера, начали бороться с оппозицией», — выступил в ходе акции депутат ПСРМ Петру Бурдужа.

Он заявил, что власти не смогут такими методами улучшить непростую ситуацию в стране, наоборот обстановка будет ухудшаться. Бурдужа также призвал общество объединяться, а также потребовал освободить Додона.

Напомним, Додон был задержан 24 мая после того, как в домах у него и его родственников провели обыски. Обыски длились несколько часов. По информации СМИ, изъято несколько десятков тысяч евро, полмиллиона леев (около €26 тыс.), чайный набор и подарочные шахматы.