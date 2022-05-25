Хельсинки, 25 мая, 2022, 13:36 — ИА Регнум. У жителя Финляндии заподозрили обезьянью оспу, если диагноз подтвердится, это будет первым случаем в стране, сообщает 25 мая медицинский округ Хельсинки и Уусимаа (HUS).

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Как уточнили в HUS, окончательное подтверждение диагноза будет получено в конце недели. В настоящий момент заболевший получает лечение в Университетской больнице Хельсинки.

Напомним, вирус оспы обезьян начал распространяться по миру в мае 2022 года. Первый случай в Европе был выявлен в Великобритании 7 мая у мужчины, который только что вернулся из Нигерии. К 21 мая ВОЗ подтвердила 92 случая заболевания оспой обезьян из 12 неэндемичных стран.