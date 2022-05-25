Москва, 25 мая, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Заявления заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о предложенном Италией плане урегулирования ситуации на Украине являются важными. Об этом 25 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Безусловно, это очень важная позиция Дмитрия Анатольевича, но здесь хочу справедливости ради сказать, что мы, безусловно, видели, читали и слышали те параметры плана, которые транслировались в СМИ, но сами формулировки мы еще не получали», — сказал он в ответ на просьбу представителей СМИ разъяснить, отражает ли мнение зампреда Совбеза РФ позицию Кремля.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что необходимо внимательным образом изучить то, что придет по официальным каналам и не стал комментировать приведенные СМИ выдержки из указанного плана Италии, призвав дождаться официальной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал план Италии по урегулировании ситуации на Украине, отметив, что «такое ощущение, что его готовили не дипломаты, а местные политологи, которые начитались провинциальных газет и оперируют только украинскими фейками».