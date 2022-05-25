Тбилиси, , 12:51 — REGNUM В Грузию в скором времени доставят партию ПЦР-тестов, которые позволяют выявлять у людей оспу обезьян. Об этом 25 сообщил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

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«С помощью специальных ПЦР-тестов мы сможем получать результаты анализа на оспу обезьян спустя два — три часа», — сказал медик.

Он подчеркнул, что Грузия продолжает оставаться зоне низкого риска распространения этой инфекции. Гамкрелидзе также призвал в случае симптомов заражения переходить в самоизоляцию на 21 день.

Стоит отметить, 25 мая о первом выявленном случае заболевания оспой обезьян сообщили в Объединенных Арабских Эмиратах.