Москва, 26 мая, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 25 мая проведёт заседание президиума Госсовета по теме «О социальной поддержке граждан». Как заявили в пресс-службе Кремля, при подготовке поручений по итогам этого мероприятия будут учтены и предложения губернаторов и министров. По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, одно из главных предложений, которое будет вынесено на обсуждение — это вопрос о возможности бесплатного обучения для детей из многодетных семей в учреждениях среднего профессионального образования, в техникумах и колледжах.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

На заседании выступят с докладами вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда и социального развития Антон Котяков и председатель комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика» Андрей Никитин.

Кроме того, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин 25 мая лично представит членам коллегии МЧС нового министра Александра Куренкова, а также посетит в московском военном госпитале раненых участников спецоперации на Украине.

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