Варшава, 25 мая, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал оппозиционные силы республики поддержать конфискацию российской собственности.

Olaf Kosinsky Матеуш Моравецкий

По его словам, в Польше находится собственность российских олигархов, которую власти страны заморозили.

«Также мы заморозили собственность Российской Федерации. Они не могут ей пользоваться. Но этого мало. Я призываю все оппозиционные партии, чтобы поддержали эти изменения в конституции», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Моравецкий предложил ввести дополнительную пошлину для стран, которые продолжат импорт нефти из России.

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