Москва, 25 мая, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил поставить вопрос о развитии системы образования в России на контроль, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Тема требует скорейшего рассмотрения», — отметил Володин. — «Нам необходимо выходить из Болонской системы».

«Давайте пригласим министра, обсудим не откладывая, возможно, сразу после приезда из регионов проведем обсуждение в рамках Совета Думы или расширенного заседания комитета», — предложил Володин.

Комитет Госдумы по науке и высшему образованию разработал «дорожную карту» по развитию образовательной системы, сообщил в свою очередь глава комитета Госдумы Сергей Кабышев (СРЗП).

«У нас есть дорожная карта, и мы приглашаем всех желающих, комитет не закрыт», — сказал он.

Глава Минобрнауки Сергей Фальков сообщил о выходе из Болонского процесса.