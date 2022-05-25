Алжир, 25 мая, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Представители министерства здравоохранения Алжира провели исследование с целью поиска возбудителей оспы обезьян в стране. Об этом 25 мая сообщает официальная газета Al-Bilad.

Иван Шилов ИА REGNUM Алжир

По данным журналистов, исследование было поручено специалистам Пастеровского института в Алжире. По результатам исследования, по состоянию на 25 мая в стране не было обнаружено ни одного случая нового заболевания.

Специалисты продолжают отслеживание всех подозрительных случаев и планируют оперативно информировать граждан об эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее правительства ряда арабских стран сообщили о разработке чрезвычайных мер на случай распространения обезьяньей оспы в регионе Ближнего Востока.