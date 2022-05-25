Канберра, , 12:27 — REGNUM 25 мая стало известно, что бывший министр обороны Австралии Питер Даттон будет баллотироваться на пост лидера Либеральной партии. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Эмблема Либеральной партии Австралии Liberal.org.au

Поскольку в тот же день его главный соперник бывший министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс заявила, что она приняла решение не выставлять свою кандидатуру, чтобы стать лидером партии, стало ясно, что Даттон будет единственным кандидатом на руководящую должность, а процесс его избрания станет формальностью.

«Питер пользуется широкой поддержкой в партии … Он будет единственным, кто выдвинет свою кандидатуру, чтобы взять на себя лидерство. Это означает, что никаких больше других кандидатов не будет», — объявила Эндрюс в эфире радиостанции ABC.

Журналисты, напоминают, что в 2018 году Даттон уже выставлял свою кандидатуру на пост лидера Либеральной партии Австралии, но проиграл тогдашнему сопернику премьер-министру Малкольму Тернбуллу.