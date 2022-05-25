Москва, 25 мая, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Российская сторона не рассматривает вариант с обменом украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука. Об этом 25 мая заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Santiago Casuriaga МИД России

«Нет, не рассматривается. Я уже говорил на эту тему, у нас в МИД такой информации нет», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вряд ли существует возможность обмена украинского политика Виктора Медведчука на военнослужащих ВСУ из числа сдавшихся на «Азовстали» в Мариуполе.