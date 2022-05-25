Москва, 25 мая, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Певица Наргиз Закирова задержана в аэропорту «Домодедово», сообщает 25 мая vesti. uz.

Равиль Иткулов Певица Наргиз

Женщина прилетела в Москву рейсом из Ташкента. По данным СМИ, в Россию её не пустили, она находится в аэропорту «Домодедово». В дальнейшем её может ожидать депортация на историческую родину.

Закирова занималась творческой деятельностью на территории РФ, при этом известна резкими высказываниями о России.