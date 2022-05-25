Москва, 25 мая, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Разминированный порт Мариуполя снова функционирует в обычном режиме, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков 25 мая на брифинге.

Никита Третьяков ИА REGNUM Техника на территории порта Мариуполя

«В освобождённом от украинских боевиков городе Мариуполе Донецкой Народной Республики завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта, который начал функционирование в повседневном режиме», — сказал Конашенков.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили о завершении работ по разминированию на территории мариупольского порта. Всего специалисты нашли и обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения, оставленных украинскими боевиками. Разминирован и прилегающий к порту участок берега.

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