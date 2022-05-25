Цхинвал, , 12:10 — REGNUM Новый президент Южной Осетии Алан Гаглоев принял отставку правительства республики. Соответствующий приказ был обнародован 25 мая на сайте главы правительства.

Алан Гаглоев Центральная избирательная комиссия Республики Южная Осетия

Накануне Гаглоев вступил в должность президента. Вскоре после этого правительство подало в отставку, как это прописано в конституции. Глава республики оставил прежний состав исполнять обязанности до назначения новых министров.

«Поручить правительству Республики Южная Осетия исполнять свои обязанности до сформирования нового правительства», — говорится в приказе Гаглоева.

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