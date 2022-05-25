Цхинвал, 25 мая 2022, 12:10 — REGNUM Новый президент Южной Осетии Алан Гаглоев принял отставку правительства республики. Соответствующий приказ был обнародован 25 мая на сайте главы правительства.
Накануне Гаглоев вступил в должность президента. Вскоре после этого правительство подало в отставку, как это прописано в конституции. Глава республики оставил прежний состав исполнять обязанности до назначения новых министров.
«Поручить правительству Республики Южная Осетия исполнять свои обязанности до сформирования нового правительства», — говорится в приказе Гаглоева.
Читайте ранее в этом сюжете: Члены правительства Южной Осетии ушли в отставку