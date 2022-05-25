Каир, , 12:10 — REGNUM Депутаты парламента Египта представили законопроект, который призван защитить кладбища страны от хищений и надругательств. Об этом 25 мая сообщает Masry-al-Youm.

Египет

По данным журналистов, автор законопроекта Мухаммад Эззат Арафат предложил устанавливать на кладбищах камеры, чтобы защитить могилы от «аморальных или негуманных действий преступников, таких как колдовство, шарлатанство, и торговля мертвыми телами».

По данным депутата, в Египте участились случаи разрывания могил с целью закладывания колдовских мешочков и похищения частей тела умерших в шарлатанских целях.

Законопроект, который был представлен на ознакомление премьер-министру Египта, предусматривает ужесточение уголовного наказания за разрытие могил и совершение аморальных действий в отношении кладбищ.