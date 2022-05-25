Таллин, 25 мая, 2022, 12:06 — ИА Регнум.

Сергей Строителев ИА REGNUM Бурные воды Балтики

Страны Северной Европы должны довести до логической реализации проекты по зеленой инновации региона Балтийского моря. Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в ходе официального визита в Швецию, сообщила пресс-служба правительства.

В научном парке Гетеборга она открыла эстонско-шведский бизнес-семинар «Будущее мобильности и транспорта» и посетила ряд местных предприятий. Каллас сказала, что она является приверженцем интеграции региона Балтийского моря. «Центральную роль в этом играет зеленая и цифровая революция», — отметила она.

По словам премьер-министра, экономика Эстонии успешно восстановилась от кризиса, вызванного коронавирусом, и пора активнее задуматься о будущем региона.

«Северные и Балтийские страны уже делают регион Балтийского моря одним из самых интегрированных, экологичных и дигитализированных во всей Европе. Мы должны продолжать эту работу. Вместе мы сможем стать примером для всего мира в области цифровых и зеленых инноваций», — подчеркнула Каллас.

Днем и вечером 25 мая Кая Каллас в Стокгольме встретится с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, пройдет деловой обед с крупными шведскими предпринимателями и руководителями центров развития, а также дискуссия на тему безопасности в аналитическом центре Folk och Fоrsvar.