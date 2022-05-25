Донецк, 25 мая, 2022, 11:48 — ИА Регнум. На сегодняшний день войска Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР) при огневой поддержке Вооруженных сил РФ освободили от киевских боевиков в общей сложности 219 населенных пунктов. Об этом 25 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация на Украине

«По состоянию на 25 мая 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 219 населенными пунктами, включая Луганское (Артемовский район) и Светлодарск», — говорится в сообщении.

При этом накануне сообщалось о 217 освобождённых от украинских нацистов населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования уничтожили в Запорожье производственные цеха завода «Мотор Сич».