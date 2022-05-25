Триполи, 25 мая, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Представители вооружённых формирований западной и восточной Ливии провели встречу в Марокко. Об этом 25 мая сообщает Al-Hadath со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

По данным источников, в городе Бузника прошли переговоры между формированиями Ливийской Национальной Армии маршала Халифы Хафтара и формированиями боевиков из Триполи и Мисураты.

Отмечается, что стороны переговоров согласились не вступать в боевые действия в столице страны и в спорных районах на линии соприкосновения. Сообщается, что военные также условились добиваться политического урегулирования кризиса в стране.

Напомним, ранее в Триполи вспыхнули боевые действия между сторонниками двух альтернативных правительств Ливии.