Москва, 25 мая, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Вооруженные силы России высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования уничтожили в Запорожье производственные цеха завода «Мотор Сич». Об этом 25 мая заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода «Мотор Сич», выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов», — сказал он на брифинге.

Кроме того, добавил Конашенков, в районе железнодорожной станции Покровское Днепропетровской области уничтожены подразделения резерва ВСУ, перебрасывавшиеся для усиления группировки украинских войск на Донбассе.