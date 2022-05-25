Минск, 25 мая, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В результате введенных странами Запада санкций и конфликта на Украине в 2022 году выручка Белоруссии от экспорта может снизится на 30%, эти потери оцениваются в $14 млрд. Об этом 25 мая заявил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков во время своего выступления в парламенте республики.

China.mfa.gov.by Николай Снопков

По словам Снопкова, в течение последних четырех месяцев из-за прямого воздействия введённых Западом против Белоруссии санкций республика недополучила 2,3% ВВП. При этом он добавил, что негативное влияние недружественных действий увеличивается.

«В целом санкционные ограничения и утрата украинского рынка оцениваются в 14 миллиардов долларов потери экспортной выручки до конца года и около 30% снижения экспорта», — сказал первый заместитель белорусского премьер-министра.

При этом Снопков уточнил, что на данный момент прямое влияние санкций касается около 20% экономики республики и косвенно распространилось на всю ее оставшуюся часть, в результате чего вся экономика Белоруссии, по данным первого заместителя премьер-министра страны, находится под воздействием санкционных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что введённые странами Запада в отношении России и Белоруссии санкции подтолкнули Москву и Минск к тому, чтобы они более интенсивно занимались экономикой.