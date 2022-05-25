Тамбов, 25 мая, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Тамбовская область первая из российских регионов начинает переподготовку учителей Донбасса под российский стандарт образования. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении информполитики администрации Тамбовской области.

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Делегация тамбовских единороссов с гуманитарной миссией посетила Донецкую народную республику. По поручению секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», главы Тамбовской области Максима Егорова достигнута договорённость с министром образования ДНР Михаилом Кушаковым о повышении квалификации школьных учителей республики на базе ТГУ им. Г. Р. Державина. Что важно — педагогов будут готовить для преподавания в школах народной республики по российским образовательным стандартам.

Важно отметить, что это первая в России инициатива по переподготовке преподавательского звена системы среднего образования народных республик Донбасса.

Максим Егоров «В освобождённых городах и сёлах Донбасса восстанавливается мирная жизнь. Необходимо не только решать текущие проблемы, но и смотреть в будущее. А будущее — это дети, их образование и воспитание. Поэтому я предложил использовать наш Державинский университет в качестве площадки для повышения квалификации педагогов Донецкой народной республики. Считаю именно такой формат сотрудничества с ДНР очень важным, ведь учителя, которые пройдут переподготовку у нас, фактически будут возвращать детям Донбасса их родной язык, историю и культуру. То, чего они были лишены долгие годы».

По словам участника делегации, проректора Державинского университета Павла Моисеева, с 1 сентября школьное образование на освобождённых территориях ДНР начинает работать по российскому стандарту. Однако учителя республики по понятным причинам к этому не готовы.

«Учебный год в ДНР продлён до 1 июля, соответственно, у нас есть два месяца, чтобы провести переподготовку педагогов», — сказал Павел Моисеев.

По его словам, обучение планируется проводить в очно-заочном формате. По его итогам учителям будут выданы свидетельства о повышении квалификации государственного образца.

Планируется повышать квалификацию донецких педагогов по трём предметам: русскому языку и литературе, истории и обществознанию и географии. Выбор именно этих предметов понятен: обучение русскому и литературе на территориях, некогда подконтрольных Украине, в последние годы практически не проводилось, а то, что преподавалось детям под видом истории и географии, не имеет ничего общего с наукой. С учётом этих реалий для педагогов из ДНР будут разработаны новые программы повышения квалификации.

В программы будет заложен и психологический аспект — как работать с детьми, пережившими ужасы войны. Также вуз возьмёт годовое шефство над теми школами, чьи педагоги пройдут переподготовку в университете. В течение этого времени им будет оказываться учебно-методическая помощь.

Также по поручению главы Тамбовской области, секретаря регионального отделения партии Максима Егорова в одну из гимназий Мариуполя переданы 20 ноутбуков и оргтехника.