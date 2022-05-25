Крымск, Краснодарский край, 25 мая, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Житель Краснодарского края открыл стрельбу по сотрудникам полиции, его ликвидировали ответным огнём. Об этом сообщили 25 мая в пресс-службе Су СКР по Краснодарскому краю.

Sledcom.ru Следственный комитет

По информации следственных органов, 23 мая сотрудники полиции прибыли к дому 28-летнего жителя Крымска для проведения у него обыска в рамках уголовного дела. В ходе проведения обыска мужчина забаррикадировался в доме. Он начал угрожать полицейским оружием.

На место был вызван наряд полицейских патрульно-постовой службы ОМВД России по Крымскому району. В ответ на требования полицейских мужчина выстрелил через окно из охотничьего ружья в инспектора ППС. Полицейский получили ранения кистей обеих рук. Ответным огнём нападавший был ликвидирован.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Назначены необходимые экспертизы.