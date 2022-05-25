Луганск, 25 мая, 2022, 11:02 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские боевики в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми 27 человек личного состава. Об этом 25 мая сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

Цуканов М.В Флаг ЛНР

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 27 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли восемь бронетранспортеров, один танк, семь единиц автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры уничтожения разведывательно-ударными вертолетами Ка-52 пункта управления и бронетехники подразделений ВСУ.