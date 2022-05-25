Кабул, , 11:02 — REGNUM Источники в афганской провинции Саманган сообщают о самоубийстве девушки в городе Айбак, административном центре провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Самоубийство Thebluediamondgallery.com

Девушку звали Зубейда, ей было 23 года. Она только что окончила Саманганский университет по специальности «педагог».

Родственники Зубейды говорят, что два года назад она была помолвлена, но между ней и женихом существовали проблемы.

В последние дни в Афганистане возросло число самоубийств. Так, в Тахаре покончила с собой молодая женщина.