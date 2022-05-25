Москва, 25 мая, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области ожидают федерального финансирования для подключения нового строящегося моста через полноводную реку Свирь к дорожной сети региона. Об этом на «Часе Ленинградской области» на заседании Совета Федерации 25 мая заявил глава Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бебенин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Река Свирь

Спикер напомнил, что строительство новых мостов через реку Волхов в Киришах и реку Свирь в Подпорожье ведётся опережающими темпами. Строительство первой очереди моста через Свирь планируется завершить уже в 2023 году при плановой дате 2026 год.

«Однако полноценное использование этого объекта будет затруднено из-за отсутствия транспортных развязок. Для завершения проекта и подключения Подпорожья к федеральным магистралям просим рассмотреть возможность федерального финансирования. Ориентировочная стоимость второй очереди — 3,2 млрд рублей», — сказал Бебенин, обращаясь к сенаторам.

Напомним, власти Ленинградской области получат из федерального бюджета дополнительные 710 млн рублей, чтобы достроить мост через реку Свирь и построить новую переправу через небольшую реку Мойка в Кировском районе Ленобласти.