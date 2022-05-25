В американском городе Миссури умер подросток из Афганистана
Вашингтон, 25 мая, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Полиция города Миссури сообщила о смерти афганского подростка по имени Резван Кухестани, который иммигрировал в США со своей семьёй в прошлом году. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.
Причина его смерти пока не известна, но некоторые местные жители говорят, что он покончил жизнь самоубийством. Как сообщает газета «Канзас-Сити Стар», тело 14-летнего Резвана было найдено недалеко от школьного бейсбольного стадиона.
Полиция сообщает, что расследование продолжается, и причина смерти будет установлена в ближайшие несколько недель. Некоторые люди, знакомые с семьей Резвана, рассказали газете, что Резван не мог освоиться в новой стране. По словам других, его преследовали в школе.
Организации по оказанию помощи беженцам поясняют, что многие из этих беженцев пережили серьёзную психологическую травму и имеют очень мало ресурсов для получения консультаций, особенно дети и подростки, которые наиболее уязвимы.
Американская психиатрическая ассоциация сообщает, что лишь небольшое количество беженцев направляется к консультантам и психиатрам. Согласно опросу 2021 года, почти половина всех афганских беженцев в Соединённых Штатах страдают от психологических травм.