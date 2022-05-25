Вашингтон, 25 мая, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Полиция города Миссури сообщила о смерти афганского подростка по имени Резван Кухестани, который иммигрировал в США со своей семьёй в прошлом году. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Tony Hisgett Полиция США

Причина его смерти пока не известна, но некоторые местные жители говорят, что он покончил жизнь самоубийством. Как сообщает газета «Канзас-Сити Стар», тело 14-летнего Резвана было найдено недалеко от школьного бейсбольного стадиона.

Полиция сообщает, что расследование продолжается, и причина смерти будет установлена в ближайшие несколько недель. Некоторые люди, знакомые с семьей Резвана, рассказали газете, что Резван не мог освоиться в новой стране. По словам других, его преследовали в школе.

Организации по оказанию помощи беженцам поясняют, что многие из этих беженцев пережили серьёзную психологическую травму и имеют очень мало ресурсов для получения консультаций, особенно дети и подростки, которые наиболее уязвимы.

Американская психиатрическая ассоциация сообщает, что лишь небольшое количество беженцев направляется к консультантам и психиатрам. Согласно опросу 2021 года, почти половина всех афганских беженцев в Соединённых Штатах страдают от психологических травм.