Ирвайн, США, 25 мая, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Мобильный ролевой экшен Diablo Immortal не выйдет в Бельгии и Нидерландах из-за строгой политики этих стран в отношении лутбоксов. Об этом 25 мая пишет портал PCGamesN.

Diablo

Разработчики из Activision Blizzard, в свою очередь, не собираются отказываться от использования лутбоксов в игре. Вероятно, в ближайшее время релиз Diablo Immortal запретят и в ряде других стран.

Напомним, что лутбокс — это виртуальный контейнер, который содержит случайный набор внутриигровых объектов. Среди них могут быть как косметические предметы, так и предметы, непосредственно влияющие на игровой процесс.