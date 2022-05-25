Москва, 25 мая, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Скандал с вечеринками премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона можно сравнить с песней Робби Уильямса Party Like a Russian. Об этом сегодня, 25 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

No 10 Downing Street Борис Джонсон

Захарова отметила, что в песне Party Like a Russian говорится о людях, «забирающих деньги у всей нации». «Теперь понятно, кому посвятил свой клип Робби Уильямс», — сказала она.

Напомним, в своей песне Робби Уильямс поёт об образе жизни «особого типа людей», которые «забирают деньги у всей нации. Они не улыбаются, пока не нужно что-то продать».

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Лондона Садик Хан потребовал от полиции объяснений, почему премьер-министр Британии Борис Джонсон не был оштрафован за вечеринку в своей резиденции.

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