Москва, , 10:38 — REGNUM У России имеются объективные причины для того, чтобы отказаться от Болонской системы в системе образования. Об этом 25 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Система, которая предполагала изначально запланированную стандартизацию, ее (стандартизации — ред.) не случилось», — сказала она.

Также российский дипломат уточнила, что российские дипломы на Западе не получили полного признания, а только выборочное, частичное, как это было всегда.

Кроме этого, Захарова отметила, на бумаге Болонская система являлась «интересным и обоюдовыгодным предложением».

«Практика предполагает наше выкладывание на 100%, с их стороны — частичное и во многом менее 50-процентная реализация своих обязательств, только по тем направлениям, пытались что-то сделать, где им действительно это нужно и выгодно», — пояснила она.

При этом официальный представитель МИД РФ указала, что признание российского диплома происходило только тогда, когда это было выгодно западной стороне.

«Это то, против чего мы начали протестовать, уже много лет назад», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая российский министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что Болонская система образования себя изжила, России пора отказываться от неё.